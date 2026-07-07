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07 июля 2026 в 18:11

Тюменке вывернуло веко после неудачной пластической операции

Жительница Тюмени отсудила 600 тыс. после неудачной подтяжки лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Тюмени после процедуры подтяжки лица у 38-летней женщины развились осложнения, сообщает URA.RU в Telegram-канале. Спустя четыре дня после операции у нее под глазом появились пузыри, покраснение и зуд.

На первоначальном осмотре врач предположил, что это аллергическая реакция, и посоветовал обрабатывать кожу хлоргексидином. Однако ситуация продолжала ухудшаться, и у пациентки образовались уплотнения. Эти уплотнения привели к тому, что веко вывернулось наружу.

Когда женщина потребовала вернуть деньги за проведенную операцию, клиника отказала в этом. В результате она подала в суд, и суд встал на ее сторону. Общая сумма, которую пришлось выплатить клинике, составила 600 тыс. рублей, включая 170 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Тверская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении врача-косметолога по делу о причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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