Тюменке вывернуло веко после неудачной пластической операции

В Тюмени после процедуры подтяжки лица у 38-летней женщины развились осложнения, сообщает URA.RU в Telegram-канале. Спустя четыре дня после операции у нее под глазом появились пузыри, покраснение и зуд.

На первоначальном осмотре врач предположил, что это аллергическая реакция, и посоветовал обрабатывать кожу хлоргексидином. Однако ситуация продолжала ухудшаться, и у пациентки образовались уплотнения. Эти уплотнения привели к тому, что веко вывернулось наружу.

Когда женщина потребовала вернуть деньги за проведенную операцию, клиника отказала в этом. В результате она подала в суд, и суд встал на ее сторону. Общая сумма, которую пришлось выплатить клинике, составила 600 тыс. рублей, включая 170 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Тверская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении врача-косметолога по делу о причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.