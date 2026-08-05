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05 августа 2026 в 11:07

В Сети показали, как могла бы выглядеть Собчак после пластики

Нейросеть смоделировала возможный образ Собчак после пластической операции

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Сети обсуждают, как могла бы выглядеть журналистка и телеведущая Ксения Собчак, если бы решилась на пластическую операцию. Интернет-пользователи с помощью нейросетей смоделировали возможный образ знаменитости.

Собчак неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес, но утверждает, что никогда не прибегала к серьезным хирургическим вмешательствам. По ее словам, единственной процедурой было удаление грыж под глазами.

Ранее певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) заявила, что никогда не делала пластических операций. Артистка объяснила, что опасается потерять выразительную мимику. По словам певицы, активная мимика является важной частью ее образа и одной из отличительных черт внешности.

Между тем актриса Анна Старшенбаум, известная по фильму «Эскортница», выступила против увеличения ягодиц с помощью имплантов. По словам артистки, подобные пластические операции могут негативно влиять на естественную красоту. Она призвала россиянок сохранять индивидуальность и не стремиться к таким изменениям внешности.

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