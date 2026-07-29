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29 июля 2026 в 10:40

«Кавказская община» объявила вендетту осетинке

«Кавказская община» устроила травлю осетинки из-за фотографий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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«Кавказская община» объявила вендетту осетинке, которая публиковала в Сети свои фотографии, на которых была видна ее грудь под одеждой. Подписчики Telegram-канала начали писать угрозы и обвинять девушку в оскорблении памяти предков. Блогер и ведущий канал, предположительно – Алан Санакоев, заявил, что хочет посадить осетинку в тюрьму и опубликовал ее предположительный адрес.

Журналистка Ксения Собчак заявила о проблеме вседозволенности этнических объединений и травли женщин в регионе, в своем канале «Кровавая барыня» она призвала правоохранительные органы не игнорировать проблему. Журналистка подчеркнула, что руководство мессенджера Telegram также должно заблокировать ресурсы, распространяющие конфиденциальную информацию пользователей. Она обратилась к главе Северной Осетии Сергею Меняйло.

Почему не пресекаете распространение женоненавистничества в вашем регионе? Отправила вам официальный запрос, — написала Собчак.

Она напомнила, что подобный случай деанонимизации и давления на местных жительниц в регионе уже не первый. По ее словам, до этого идейный вдохновитель «Кавказкой общины» Алан Санакоев подверг травле блогершу из станицы Змейская, которая публиковала истории о своей личной жизни и фотографии нарядов.

Ранее москвичка стала жертвой сталкинга после того, как оставила негативный отзыв на поездку на такси. Девушка утверждает, что после низкой оценки, поставленной водителю в приложении, начала получать угрозы, а затем столкнулась с преследованием.

Общество
Северная Осетия
Ксения Собчак
травля
блогеры
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