«Радуется Ирина Болгар»: Собчак вспомнила о бывшей Дурова

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поиронизировала над уголовным преследованием основателя Telegram Павла Дурова, которого обвинили в содействии терроризму. В своем Telegram-канале она вспомнила о петербурженке Ирине Болгар, называвшей себя матерью детей Дурова. Последняя допускала нелицеприятные высказывания в адрес предпринимателя.

Где-то тихо радуется одна Ирина Болгар, — пошутила Собчак.

Ранее основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Сообщалось, что Telegram не удалил множество каналов, чатов и ботов, которые использовали украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. По данным ведомства, через них готовили и координировали диверсии, теракты и массовые убийства, а также занимались кибермошенничеством.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нет необходимости прекращать работу Telegram в России из-за обвинений в адрес основателя мессенджера. Также IT-эксперт Владимир Зыков допустил, что ограничения в отношении Telegram в России могут быть усилены после предъявления Дурову обвинений в содействии терроризму.