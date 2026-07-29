Криптовалюта Gram теряет в цене после новостей об обвинениях в адрес Дурова

Криптовалюта Gram теряет в цене после новостей об обвинениях в адрес Дурова Криптовалюта Gram упала на 2% после обвинений ФСБ против Павла Дурова

Криптовалюта Gram (бывшая Toncoin), связанная с блокчейн-проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, продемонстрировала падение на 2% после сообщений ФСБ России о предъявлении бизнесмену обвинения в содействии терроризму, свидетельствуют данные торгов. К 12:06 мск курс Gram снизился на 2,29% до $1,42 (111,75 рублей).

Ранее адвокат Александр Бенхин высказал предположение о возможном сотрудничестве Павла Дурова с ФСБ, что может помочь ему избежать преследования в России. Обвинения в содействии террористической деятельности стали причиной для таких размышлений. По словам Бенхина, Дуров имеет юридическую защиту благодаря гражданству Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые, как известно, не выдают своих граждан другим странам.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что мессенджер Telegram могут признать террористическим ресурсом в России из-за обвинений в адрес его основателя Дурова, который, по словам Колесника, неоднократно игнорировал требования закрыть каналы для вербовки россиян. Через Telegram, как утверждает Колесник, украинские спецслужбы вербуют граждан, что приводит к терактам в России.