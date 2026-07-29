Диетолог объяснил, в чем главное отличие джема от варенья Диетолог Бобровский: джем отличается от варенья составом и консистенцией

Джем отличается от варенья не только консистенцией и внешним видом, но и составом, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. По его словам, однозначно сказать, какой из этих продуктов полезнее, нельзя — все зависит от технологии приготовления и рецептуры.

Технологически у джема немножко другое приготовление, и при определенных условиях [например, небольшой термической обработке и минимуме сахара] джем может оказаться предпочтительнее. К тому же в джем в процессе производства добавляют пектин, а это санитар кишечника. Пектин — это полезное пищевое волокно, которое улучшает пищеварение и помогает выводить токсины, — отметил Бобровский.

При этом, по его словам, в джеме, как правило, меньше витаминов из-за более длительного кипячения. Врач напомнил, что оба продукта относятся к категории десертов, а это значит, что их допустимо употреблять лишь в умеренных количествах.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что пациентам с варикозным расширением вен и тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину. В этой ягоде высокое содержание витамина K, который усиливает свертываемость крови.