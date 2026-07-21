Врач назвала самые безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию

К числу самых безопасных ягод можно отнести черную смородину и жимолость, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова. По ее словам, они редко вызывают аллергию и не содержат большого количества калорий.

Самые безопасные, на мой взгляд, это жимолость и черная смородина. Их действительно можно есть «от души», но не больше 1-1,5 стакана в день. Эти ягоды редко вызывают аллергические реакции, имеют низкую калорийность, — отметила Ямилова.

По словам специалиста, если после употребления ягоды появляются неприятные ощущения в желудке, необходимо прекратить ее употребление. При возникновении аллергической реакции важно принять антигистаминные препараты и исключить ягоду из своего рациона.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева в интервью NEWS.ru заявила, что пациентам с варикозным расширением вен и тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину. В этой ягоде высокое содержание витамина K, который усиливает свертываемость крови.