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21 июля 2026 в 10:25

Врач назвала самые безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию

Диетолог Ямилова: самыми безопасными ягодами являются смородина и жимолость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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К числу самых безопасных ягод можно отнести черную смородину и жимолость, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова. По ее словам, они редко вызывают аллергию и не содержат большого количества калорий.

Самые безопасные, на мой взгляд, это жимолость и черная смородина. Их действительно можно есть «от души», но не больше 1-1,5 стакана в день. Эти ягоды редко вызывают аллергические реакции, имеют низкую калорийность, — отметила Ямилова.

По словам специалиста, если после употребления ягоды появляются неприятные ощущения в желудке, необходимо прекратить ее употребление. При возникновении аллергической реакции важно принять антигистаминные препараты и исключить ягоду из своего рациона.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева в интервью NEWS.ru заявила, что пациентам с варикозным расширением вен и тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину. В этой ягоде высокое содержание витамина K, который усиливает свертываемость крови.

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