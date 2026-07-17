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17 июля 2026 в 12:28

Нутрициолог рассказала, кому противопоказано есть черную смородину

Нутрициолог Шипарева: людям с тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пациентам с варикозным расширением вен и тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину из-за высокого содержания витамина К, который усиливает свертываемость крови, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. По ее словам, активное потребление этой ягоды в сезон способно спровоцировать образование новых тромбов.

Черная смородина — привычная обитательница дачных участков, которую мы привыкли считать безусловно полезной. Витамин С, антиоксиданты, природная защита от простуд. Однако для ряда людей эта ягода может стать провокатором серьезных проблем. Главная опасность черной смородины — высокое содержание витамина К. В 100 граммах ягод его около 180 мкг, что значительно превышает суточную норму. Витамин К усиливает свертываемость крови, стимулируя синтез протромбина в печени. Для людей с варикозным расширением вен, тромбофлебитом и особенно тех, кто перенес тромбоз глубоких вен, это критично. Активное потребление смородины в сезон способно повысить вязкость крови и спровоцировать образование новых тромбов, — пояснила Шипарева.

Эксперт добавила, что кислоты, содержащиеся в черной смородине, тоже требуют осторожности: при проблемах с желудком, особенно при гастрите или язве, они вызывают раздражение слизистой и могут привести к обострению. По ее словам, даже в спокойный период пациентам стоит ограничиваться парой ягод исключительно после еды.

Органические кислоты, которыми богата черная смородина, включая аскорбиновую, лимонную и яблочную, раздражают слизистую желудка. При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной и рефлюксной болезнях даже горсть свежих ягод может спровоцировать изжогу, боль в эпигастрии и обострение. В период ремиссии допустимы единичные ягоды после еды, но на голодный желудок — категорически нельзя. Кислоты также агрессивны для зубной эмали, поэтому смородиновые морсы и соки рекомендуют пить через трубочку, — подытожила Шипарева.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что в летний период рекомендуется добавлять в рацион больше облепихи, клубники, черной шелковицы и смородины. По ее словам, среди полезных ягод она также выделила темный сорт виноградного крыжовника.

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