Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды

В летний период рекомендуется добавлять в рацион больше облепихи, клубники, черной шелковицы и смородины, посоветовала в беседе с «Радио 1» диетолог Нурия Дианова. Среди полезных ягод она также выделила темный сорт виноградного крыжовника.

Ягоды — источник витамина С, клетчатки и органических кислот. В своем составе они содержат больше фитонутриентов и антиоксидантов, чем фрукты. Но нужно соблюдать баланс, — подчеркнула Дианова.

Она отметила, что употребление клубники позволяет снизить риск рака молочной железы. Врач добавила, что облепиха содержит множество жирных кислот и антиоксидантов.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова заявила, что смородина содержит обилие витамина С, а также калий и марганец. Она посоветовала добавлять эту ягоду в каши, йогурты и холодные соусы.