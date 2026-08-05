Биохимик развеяла самый распространенный миф о пользе детокс-чая и смузи

Детокс-чаи и смузи не способствуют очищению организма, на самом деле эта функция уже заложена в физиологии людей, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. По ее словам, формулировка о необходимости чистки является лишь маркетинговым ходом, который не имеет ничего общего с реальной работой внутренних органов.

«Почистить организм» — формулировка, которая продается лучше любой рекламы, но не соответствует физиологии. Печень и кишечник устроены так, что внешняя чистка им попросту не нужна. Этот процесс идет круглосуточно и не зависит от того, пьет человек детокс-чай и смузи или нет. Печень — не фильтр, который забивается и требует промывки, а сложная ферментативная система, — пояснила Дивинская.

Она отметила, что научное сообщество также не находит подтверждений пользе подобных процедур. По ее словам, в Национальном центре комплементарного и интегративного здоровья США (NCCIH) отсутствуют убедительные доказательства эффективности специальных чисток для выведения токсинов.

По данным NCCIH, убедительных научных доказательств эффективности «специальных чисток» для выведения токсинов не существует. Анализ 10 самых продаваемых продуктов, проведенный в 2023 году, не выявил доказательств, что они улучшают функцию печени. Более того, часть растительных компонентов подобных средств при бесконтрольном приеме способна провоцировать лекарственное поражение органа. С клизмами и колон-чистками ситуация еще более однозначная. Кишечник обладает собственной перистальтикой и микрофлорой, которая поддерживает барьерную функцию слизистой. Искусственное промывание нарушает электролитный баланс, вымывает полезные бактерии и повышает риск травмы стенки кишки, — заключила Дивинская.

Ранее токсиколог Константин Сиворонов заявил, что капельницы для омоложения и детокса могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе инфекциям и воспалению вен. По его словам, подобные процедуры также чреваты тяжелыми аллергическими реакциями.