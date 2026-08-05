В ТОФ назвали главные характеристики сверхзвуковой ракеты «Оникс»

Крылатая ракета «Оникс» практически неуязвима для современных систем противовоздушной обороны и способна поражать боевые корабли любого водоизмещения, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Ракета развивает сверхзвуковую скорость и способна поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров.

Крылатая ракета «Оникс» движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуязвима для современных систем ПВО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на расстоянии в несколько сотен километров, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что новейший многоцелевой атомный подводный крейсер «Ульяновск» проекта «Ясень-М» вывели из эллинга предприятия «Севмаш» и отправили на службу в Северный флот. Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

До этого сообщалось, что в ближайшие годы Военно-морской флот России пополнится двумя атомными подводными крейсерами проекта «Борей». Как заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, восемь кораблей уже применяются в составе Северного и Тихоокеанского флотов.