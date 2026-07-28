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28 июля 2026 в 18:17

Стало известно, куда направят новейшую атомную подлодку «Ульяновск»

Новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» направят в Северный флот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новейший многоцелевой атомный подводный крейсер «Ульяновск» проекта «Ясень-М» вывели из эллинга предприятия «Севмаш» и отправили на службу в Северный флот, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

На предприятии ОСК «Севмаш» состоялась церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» «Ульяновск». Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева, — говорится в сообщении.

Старт выводу дал гендиректор завода Михаил Будниченко, а командир корабля Вячеслав Самойлов по традиции разбил о корпус бутылку шампанского. После этого подлодка начала движение из эллинга в акваторию предприятия.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Военно-морской флот России пополнится двумя атомными подводными крейсерами проекта «Борей». Как заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, восемь кораблей уже применяются в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

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