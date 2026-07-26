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26 июля 2026 в 17:09

Российский флот пополнится первой подлодкой с комплексом «Циркон»

Атомная подлодка «Пермь» станет первым носителем «Цирконов» в ВМФ

Фото: МО РФ
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Атомная подводная лодка «Пермь» войдет в состав Военно-морского флота России до конца года и станет первым подводным крейсером с гиперзвуковым комплексом «Циркон», сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев во время доклада президенту России Владимиру Путину. Также Моисеев уточнил, что до конца года флот планирует получить еще 21 единицу техники, передает ТАСС.

До конца года планируем принять в состав Военно-морского флота <...> первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М», — сказал он.

Ранее Моисеев сообщил, что ВМФ России получит новый надводный корабль океанской зоны с водоизмещением около 9,5 тыс. тонн. По его словам, новый корабль будет почти вдвое больше современных фрегатов. Стандартное водоизмещение фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», с которым сравнивают новый корабль, составляет около 4,5 тыс. тонн.

Также он сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации вновь войдет в состав Военно-морского флота РФ. Моисеев уточнил, что планы испытаний планируется завершить в этом году.

Россия
ВМФ
циркон
подводные лодки
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