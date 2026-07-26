ВМФ России вернет в строй легендарный атомный крейсер Крейсер «Адмирал Нахимов» войдет в состав ВМФ России после модернизации

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации вновь войдет в состав Военно-морского флота РФ, сообщил главком ВМФ Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда». Он уточнил, что планы испытаний планируется завершить в этом году.

Не будем загадывать. Я думаю, реализуем планы этого года. В этом году. Идут полные испытания, — сказал Моисеев.

«Адмирал Нахимов» является самым большим в мире военным кораблем, с 2013 года его практически полностью модернизировали. Он оснащен десятками ударных систем и противовоздушными комплексами. Кроме того, атомная силовая установка обеспечивает энергию для всех бортовых систем.

Ранее на Западе признали превосходство крейсера «Адмирал Нахимов». В издании Мilitary Watch Magazine сообщили, что на испытаниях российские эксперты проверяли бортовые системы. На корабле установили новое вооружение, датчики, улучшенные силовые установки и оборудование.

До этого доктор военных наук Константин Сивков заявил, что одной из ключевых особенностей модернизованного крейсера стало большое количество пусковых ячеек. Он отметил, что в этом компоненте судно является лучшим в мире.