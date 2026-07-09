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09 июля 2026 в 17:54

Военэксперт назвал главную особенность ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

Военэксперт Сивков: «Адмирал Нахимов» превосходит другие корабли по числу ракет

Тяжелый атомный ракетный броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» Тяжелый атомный ракетный броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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Одна из важнейших особенностей тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» заключается в большом количестве пусковых ячеек, которые можно заполнить противокорабельными или многоцелевыми крылатыми ракетами, сказал NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, по этому параметру «Адмирал Нахимов» сильнее любых противников.

Для сравнения: ближайший американский аналог — крейсер типа «Тикондерога» — имеет 124 пусковые ячейки, из которых лишь 24 могут быть задействованы под противокорабельные ракеты, остальные заняты зенитными. У «Нахимова» же под ударное вооружение отведено 80 ячеек, и они могут быть полностью заполнены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — сказал Сивков.

Ранее сообщалось, что общее количество пусковых ракетных шахт у «Адмирала Нахимова» достигает 176, а сам крейсер с ядерной силовой установкой способен обогнать любой корабль из флотов НАТО. Его возвращение в строй после модернизации существенно укрепит российский флот, считают эксперты.

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Адмирал Нахимов
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