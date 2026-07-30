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30 июля 2026 в 23:31

Стало известно о возможных переговорах РФ и Казахстана по важному вопросу

Reuters сообщило о переговорах Казахстана и России по вопросу переработки нефти

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Астана ведет переговоры с Москвой по переработке российской нефти на собственных заводах, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана. Полученные нефтепродукты планируется частично использовать внутри страны, а частично экспортировать обратно в Россию.

В ведомстве добавили, что целью переговоров является стабильная загрузка мощностей казахстанских НПЗ и обеспечение внутреннего рынка. Детали — объемы переработки, сроки соглашения и перечень предприятий — пока не разглашаются. Направления поставок будут определяться участниками рынка самостоятельно.

Окончательные решения будут зависеть от коммерческих условий и спроса на продукцию. В Минэнерго России пока не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Министерство торговли и интеграции Казахстана не поступало официальных обращений от компании Wildberries о размещении дополнительных складских мощностей. Представители ведомства уточнили, что при поступлении таких предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов и требований казахстанского законодательства. В министерстве подчеркнули, что любые проекты международных компаний должны реализовываться на взаимовыгодной основе.

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