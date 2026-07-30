«Я заложник ситуации»: Филатова об изоляции и сексуализации легкой атлетики

Легкоатлетка Вера Филатова одержала победу на чемпионате России на дистанции 200 метров. В интервью NEWS.ru она рассказала о влиянии международной изоляции, ритуалах перед стартами, а также раскрыла свое отношение к гиду Европейского вещательного союза против сексуализации женщин в спорте.

— Как вы оцениваете свое выступление на дистанции 200 метров?

— Я безумно счастлива, что смогла выиграть, вернуться на дорожку и показать приличный результат в районе 23 секунд. У меня была череда неудач: в 2024-м я травмировалась, в 2025-м в финале произошла несправедливость (на ЧР-2025 Филатова услышала два выстрела, как будто был фальстарт, и замедлилась в начале дистанции, но его не было. — NEWS.ru). Мне особенно было важно доказать, что я могу вернуться, что все мои результаты были не просто случайностью. Поэтому я очень довольна, как прошел бег.

— Что-то меняется в тренировочном процессе или у вас уже отточенная система?

— В целом у нас система, можно сказать, отточенная. Все равно не может постоянно быть одно и то же, потому что они расписываются на олимпийский цикл, и всегда что-то немного изменяется. Но самое основное при подготовке — у меня большой пул специалистов, которых я привлекаю. Большую часть времени я не езжу на сборы, а нахожусь в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге мне помогли восстановиться. Мы приехали на сбор 13 июля, и у меня сразу заболел ахилл. Я уже даже думала, что не выйду на старт, но мне нашли специалиста, который очень помог. Иголки, всякие терапии, все на свете.

— Отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований. Как это влияет на вашу подготовку?

— Я заложник ситуации, который не успел особо вкусить международную арену. Лукавить не буду, естественно, хочется. Было грустно, когда не было соперниц внутри страны. Сейчас результаты растут. Мы друг друга мотивируем и стараемся прогрессировать сообща. Я бы хотела, чтобы до конца моей карьеры появилась какая-то международная практика. Если не появится — не буду сильно расстраиваться, обесценивать свой спортивный путь. Я делаю все, что могу. Повлиять на это не в состоянии, поэтому смирение.

Вера Филатова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Если бы не легкая атлетика, чем бы вы занимались?

— Меня очень привлекает спорт. Если не он, то продолжила бы заниматься музыкой. Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Сначала был перерыв, потом возвращение к музыке, а сейчас опять возвращается желание. Думаю, я бы могла это продолжать. Мне нравятся математические науки, у меня такой склад ума, поэтому занималась бы какими-то цифрами.

— У многих спортсменов существуют приметы, ритуалы, суеверия. Какие-то есть у вас?

— Я в этом году стала работать со спортивным психологом. Это тоже очень помогло вернуться на арену. Он мне сказал, что нужно завести какой-то ритуал. Я думала, что у меня их нет. Мой ритуал — это мой костюм. В нем нет ни одного серебра, ни одной бронзы, только золото. И очки. Не люблю сильно трепаться перед стартом. Абстрагируюсь, всегда уединяюсь. Сухая энергия — таков мой ритуал.

— Европейский вещательный союз (EBU) запретил показывать в трансляциях легкой атлетики крупные планы груди и ягодиц девушек, чтобы избежать сексуализации этого вида спорта. Как вы относитесь к этому? И были ли у вас в карьере какие-то неприятные случаи, связанные с этим?

— У всех спортсменов разный уровень раскрепощенности. Естественно, кто-то лишний раз никогда не выйдет в плавках или шортах, очень стесняются. Конечно, спорт способствует тому, чтобы мы были более раскованными, не стеснялись, но все равно у каждого присутствует свой барьер. Лично для меня — без разницы, то есть мне главное, чтобы было комфортно. Мне важно, чтобы была короткая форма, которая не стягивает мне ни плечи, ни бедра. Мой вариант — комбинезон.

Некоторые девушки не могут в силу каких-то своих особенностей себе это позволить. Откровенные фото? Понятно, есть ракурсы, мягко говоря, не совсем приличные. Я считаю, что это все-таки должно быть как-то согласовано, когда это выкладывается на очень большую аудиторию. Но в то же время у нас общественная деятельность, поэтому каждый должен одеваться, предполагая, что может попасть под камеру в каком-то не самом приятном виде.

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