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28 июля 2026 в 14:14

«У каждого свой барьер»: Филатова оценила гид против сексуализации женщин

Легкоатлетка Филатова не увидела проблем в гиде против сексуализации женщин

Вера Филатова Вера Филатова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Чемпионка России 2026 года в беге на дистанцию 200 метров Вера Филатова заявила NEWS.ru, что не видит проблем в новом гиде против сексуализации женщин, разработанном Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом. Она отметила, что у каждой спортсменки разные уровни раскрепощенности.

Кто-то лишний раз никогда не выйдет в плавках или шортах, очень стесняются. Спорт способствует тому, чтобы мы были более раскованными, но все равно у каждого присутствует свой барьер. Лично для меня — без разницы, главное, чтобы было комфортно. Мой вариант — комбинезон. Бывают ракурсы, мягко говоря, не совсем приличные. Наверное, должно быть как-то согласовано, когда это выкладывается на большую аудиторию. У нас общественная деятельность. Каждый должен одеваться, предполагая, что можешь попасть под камеру в каком-то не самом приятном виде, — сказала Филатова.

Ранее чемпионка России в беге на 1500 и 5000 м Светлана Аплачкина рассказала, что международная изоляция сильно сказывается на психологии отечественных легкоатлетов, поскольку спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. В разговоре с NEWS.ru она заявила о стремлении как можно скорее выступить на международной арене из-за желания конкуренции. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.

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Виктор Байбаков
В. Байбаков
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