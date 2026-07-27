Жара, шоу-забеги, Серябкина: как прошел чемпионат РФ по легкой атлетике

С 23 по 26 июля в Екатеринбурге состоялся чемпионат России по легкой атлетике. Как прошли соревнования, кто из звезд выступил на церемонии открытия, главные сенсации турнира — в материале NEWS.ru.

Кто победил на чемпионате России по легкой атлетике

На стадионе «Калининец» в Екатеринбурге высокие результаты показали не только признанные в своих дисциплинах спортсмены. Чемпионат России запомнился большим количеством удививших юниоров. Если в золотых медалях Владимира Никитина (5000 м, 10 000 м), Светланы Аплачкиной (1500 м, 5000 м), Екатерины Ивониной (3000 м с препятствиями), Валерия Пронкина (метание молота) и Полины Кнороз (прыжок с шестом) мало кто сомневался, то прыгун в высоту Данил Лысенко и Полина Ткалич на дистанции 400 м не смогли одержать победы.

Победитель чемпионата мира — 2018 в Бирмингеме Лысенко имеет личный рекорд 2,40 м. Высоту 2,24 м он преодолевает с закрытыми глазами, но она стала для него последней. Победителем в секторе стал 20-летний Степан Веткин — ему единственному покорились 2,27 м.

Данил Лысенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прервалась и серия многократной чемпионки России Ткалич. Спортсменка потратила много сил на первой половине дистанции, и на вторую ее не хватило. На финиш мощно накатила Анна Садовничева: она установила личный рекорд — 50,94 сек., одержала сенсационную победу и стала чемпионкой России в беге на 400 м.

Неожиданным стал и триумф Надежды Андрюхиной в секторе для прыжков в высоту. Несмотря на более именитых соперниц в лице Марии Кочановой, Кристины Королевой и Натальи Спиридоновой, 25-летняя спортсменка дважды обновила собственный личный рекорд, преодолев планку на высотах 1,94 м и 1,96 м.

«Я очень рада, что наконец-таки смогла реализовать себя. Рада, что все получилось, что так сложилось, что я смогла словить кураж. Я просто очень рада всему на самом деле», — сказала Андрюхина NEWS.ru после финиша.

Сильнейший спринтер России Константин Крылов пропускал первенство из-за травмы. В 2025 году он побил почти 20-летний рекорд Андрея Епишина на дистанции 100 м. В отсутствие Крылова блеснул Николай Грудковский. Победа на стометровке с результатом 10,16 сек. и руками, поднятыми вверх до финишных «клеток». 18-летний Грудковский преодолел 200 м с невероятным для России результатом 20,27 сек. (личный у Крылова — 20,42), но был дисквалифицирован за наступ на чужую дорожку.

Алексею Данилову не хватило 0,22 секунды, чтобы побить собственный рекорд России, который 19-летний спортсмен установил год назад в Бресте на дистанции 400 м. Тогда он пробежал 44,56 сек., сейчас — 44,78 сек. На дистанции 800 м пять секунд с личного рекорда сбросил 18-летний Кирилл Анисимов. Он выиграл чемпионат России с результатом 1.45,64 сек.: быстрее в стране бегал только олимпийский чемпион 2004 года, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский.

Николай Грудковский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто выступил на церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике

Турнир проходил в условиях удушающей жары — в выходные дни воздух прогрелся до 33 градусов. Даже в непростых условиях организаторы сумели сделать шоу. На церемонии открытия были уральские каменные великаны, барабанщики и ретро-«Волга». В течение часа для зрителей выступала певица Ольга Серябкина.

Помимо самих стартов, в рамках чемпионата России состоялись забег маскотов и турнир по прыжкам в высоту между ВМХ-каскадером и прыгуном. В последний день соревнований прошла эстафета между местными офисами крупных компаний.

Что говорили спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике

Большинство легкоатлетов отмечали очень жаркую погоду в Екатеринбурге. Многие искали тень в разных частях стадиона. Чемпионка мира 2014 года Екатерина Конева подчеркнула высокую организацию турнира.

«Вижу, что много привлечено СМИ, сцены, люди, в целом все прекрасно. Единственное, погодные условия, конечно, вымотали, уморили, разморили многих. В таких условиях немного тяжело выступать, потому что очень жарко и ты теряешься. Я просто в Чебоксарах однажды чуть потерялась и получила солнечный удар», — сказала Конева NEWS.ru.

Празднуя свою победу на дистанции 200 м, Вера Филатова очень долго радовалась. В 2025-м ее дисквалифицировали из-за фальстарта.

«Безумно счастлива, что смогла выиграть, вернуться на дорожку и показать приличный результат в районе 23 секунд. У меня была череда неудач: в 2024-м я травмировалась, в 2025-м в финале произошла несправедливость. Мне особенно было важно доказать, что я могу вернуться, что все мои результаты не просто были случайностью. Поэтому я очень довольна», — сказала Филатова NEWS.ru.

Высокую организацию соревнований отметила также победительница на дистанции 1500 м и 5000 м Светлана Аплачкина. Она отметила, что ей была приятна поддержка болельщиков.

Светлана Аплачкина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«С каждым разом в Екатеринбурге все лучше и лучше. Мне это очень нравится. Мы здесь не первый раз. Красивая церемония открытия, большие фигуры. Это было что-то невероятное», — сказала Аплачкина NEWS.ru.

Серебряный призер в секторе прыжков в высоту Мария Кочанова после выступления заявила, что показала лучший результат в сезоне.

«Прыжки на 1,94 м — вторая и третья попытки были отличные. Чувствуется, что могу, но чуть-чуть не повезло», — сказала Кочанова NEWS.ru.

Трехкратная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз заявила, что сильно выдохлась из-за жары.

«Хотелось еще попрыгать, но, честно, куража вообще не осталось. Невозможно выступать в таких условиях, по крайней мере мне, потому что я — коренная петербурженка. У нас в +20 градусов все уже загорают, а там Нева еще в снегу. Поэтому для меня +30 — это рубеж, где я чуть ли не теряю сознание. Было очень тяжело собраться даже на те высоты, которые я взяла», — сказала Кнороз.

Из-за жары сразу после победы она окунулась в яму с водой для стипль-чеза.

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