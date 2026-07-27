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27 июля 2026 в 21:41

НАБУ раскрыло схему хищения $1,2 млн западной помощи Украине

НАБУ: бывший госсекретарь МИД Украины украл $1,2 млн западной помощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший госсекретарь МИД Украины и его помощники украли $1,2 млн (по курсу на тот момент — порядка 80 млн рублей) западной помощи, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Организатором преступной группы выступил экс-чиновник, занимавший этот пост в 2020–2024 годах (в этот период — Александр Баньков).

По данным следствия, бывший чиновник убеждал международных доноров направлять средства на счет подконтрольной общественной организации, откуда деньги выводились через несколько юрлиц и конвертационных центров. Для видимости деятельности участники подписывали липовые грантовые соглашения.

Обвинения также предъявлены бывшему руководителю аппарата госсекретаря, советнику экс-министра иностранных дел и бухгалтеру организации. На видео в YouTube-канале НАБУ приводится часть переписок участников схемы, почти все они велись на русском языке. Отмечается, что о деятельности Банькова после увольнения из МИД в украинских СМИ данных нет.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен контроль денежных потоков, а не прекращение конфликта. По ее словам, ситуация с кадровыми изменениями на Украине связана с перераспределением финансовых ресурсов, а не с государственной политикой.

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НАБУ раскрыло схему хищения $1,2 млн западной помощи Украине
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