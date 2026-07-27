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27 июля 2026 в 21:59

Смертельное ДТП с загоревшимся БМВ произошло в Москве

БМВ загорелся после столкновения с грузовиком в селе Вороново

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В селе Вороново в Москве произошло ДТП с участием автомобиля БМВ и грузовика, передает Telegram-канал «112». После столкновения легковая машина загорелась, предварительно один человек погиб.

Авария произошла в селе Вороново. Также сообщается, что во время пожара очевидцы слышали взрывы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официального подтверждения причин аварии и дополнительных подробностей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на трассе Симферополь — Евпатория в Сакском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Погибли водитель машины и двое несовершеннолетних, еще один ребенок получил травмы, отметили в ведомстве.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.

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