Смертельное ДТП с загоревшимся БМВ произошло в Москве БМВ загорелся после столкновения с грузовиком в селе Вороново

В селе Вороново в Москве произошло ДТП с участием автомобиля БМВ и грузовика, передает Telegram-канал «112». После столкновения легковая машина загорелась, предварительно один человек погиб.

Авария произошла в селе Вороново. Также сообщается, что во время пожара очевидцы слышали взрывы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официального подтверждения причин аварии и дополнительных подробностей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на трассе Симферополь — Евпатория в Сакском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Погибли водитель машины и двое несовершеннолетних, еще один ребенок получил травмы, отметили в ведомстве.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.