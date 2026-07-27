В Москве планшет взорвался из-за уведомлений и ранил владельца В Москве мужчина получил осколочные ранения из-за взрыва перегретого планшета

В Москве 28-летний мужчина получил травмы рук после взрыва планшетного компьютера, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, устройство перегрелось из-за непрерывного потока уведомлений, хотя владелец не пользовался гаджетом на протяжении всего дня.

Инцидент произошел, когда молодой человек находился в комнате. Сначала он почувствовал резкий запах гари, а затем раздался громкий треск. При попытке открыть защитный чехол мужчина обнаружил, что экран устройства раскрошился, а мелкие осколки стекла впились ему в руки из-за нагрева в месте воздушной прослойки.

Пострадавший принял решение не обращаться за профессиональной медицинской помощью и самостоятельно извлек стеклянные фрагменты из кожи. Сам гаджет продолжил дымиться и источать запах горелого.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple совместно с финтех-компанией Klarna планирует запустить в США сервис аренды гаджетов по подписке. Эта мера направлена на стимулирование спроса на продукцию бренда после недавнего удорожания устройств из-за роста цен на комплектующие.