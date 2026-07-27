Мирный житель погиб при налете ВСУ на российский регион Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Белгороде, сообщил оперштаб региона в МАКСе. Еще два мирных жителя получили ранения.

В Белгороде беспилотник атаковал еще один коммерческий объект. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, — говорится в сообщении.

У второго пострадавшего многочисленные осколочные ранения рук, ног и грудной клетки. В селе Глотово Грайворонского округа мужчина при детонации FPV-дрона получил открытую черепно-мозговую травму и множество осколочных ранений. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в границах поврежденных домов после ударов ВСУ в Ростовской области был введен режим ЧС. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что атаке подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

Позже стало известно, что число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. Как сообщил Слюсарь, спасательные службы обнаружили тела еще трех погибших во время разбора завалов разрушенного после удара БПЛА многоквартирного дома.