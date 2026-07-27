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27 июля 2026 в 14:45

Гибель супругов в Ростове, налет на Удмуртию: ВСУ атакуют РФ 27 июля

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В ночь на 27 июля над территорией России сбили свыше 270 украинских беспилотников. В Ростове-на-Дону пострадали восемь человек, погибла семейная пара. В ряде районов Крыма пропало электричество после обстрелов противника. Белгород находился под обстрелами армии Украины на протяжении 10 часов. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 27 июля уничтожили над Россией 276 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись 17 регионов страны. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями. Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Кубанью, акваториями Черного и Азовского морей.

27 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Telegram заявил, что российские военные уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву.

В части населенных пунктов Крыма из-за новых атак ВСУ было отключено энергоснабжение, сообщили в «Крымэнерго». Энергетики ведут работу в круглосуточном режиме.

«Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма», — уточнили в компании.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Кто пострадал и погиб в результате атак ВСУ на российские регионы

Два человека погибли, еще семеро были ранены в результате атак ВСУ на ЛНР, заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, утром в Перевальске под удар попал гражданский грузовик — 41-летний водитель скончался на месте. В Первомайске украинские военные обстреляли автомобиль газовой службы. Водитель погиб, еще трое работников были ранены.

При атаке противника на «Газель» в Новоайдарском муниципальном округе пострадала семейная пара. Еще один мужчина был ранен в результате удара по легковому автомобилю, уточнил руководитель республики. В Луганске при атаке беспилотника на пассажирский микроавтобус пострадал 43-летний водитель.

Четыре человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Курской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, трое граждан пострадали при атаке на Рыльск, еще один — во время обстрела села Мазеповка. За 24 часа в Курской области сбили 114 беспилотников различного типа. ВСУ 108 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы и 11 раз атаковали область с помощью взрывных устройств. Под ударом оказались Рыльск, Мазеповка, Маслова и Песчаное.

В Брянской области в результате атак беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. В селе Старый Ропск Климовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль, ранив местного жителя.

Противник нанес удар по территории тракторного стана около села Понуровка Стародубского района, в результате чего пострадал местный житель. За минувшие сутки средства ПВО уничтожили над регионом 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточнил Ковальчук.

Утром 27 июля глава региона Александр Бречалов сообщил, что в Удмуртии отразили самую массированную за последнее время атаку БПЛА. Силы ПВО сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал сортировочного центра и логистического комплекса Wildberries в Сарапуле был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. По предварительным данным, прилетов по складу не было зафиксировано.

Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его несовершеннолетние дети погибли при ударе ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка 25 июля, сообщил Роскомнадзор. По данным ведомства, всего в результате трагедии погибли 12 человек, в том числе четверо детей, еще 19 мирных жителей получили ранения. Супруга Иванова была госпитализирована.

Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Белгород

В Белгороде в результате ночных ударов ВСУ пострадали до 16 человек, в том числе двое детей в возрасте двух и 11 лет, сообщил региональный оперативный штаб. По его данным, пять граждан госпитализировали, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В штабе отметили, что в ходе атаки были повреждены 11 многоквартирных домов, четыре частных строения, коммерческий объект и 31 автомобиль. Более 15 машин полностью сгорели. Город находился под огнем 10 часов.

В оперштабе добавили, что два дрона ВСУ нанесли удар по коммерческому объекту.

«Один мужчина получил осколочное ранение шеи. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу. Еще одного мужчину с осколочным ранением головы и женщину с предварительным диагнозом „сотрясение головного мозга“ доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода», — сказано в публикации.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки был поврежден многоквартирный дом в Пролетарском районе, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин. По его словам, для эвакуированных жителей организовали пункты временного размещения и направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, ночная атака привела к гибели семейной пары в Ростове-на-Дону. По его словам, восемь человек, включая подростка, получили ранения различной степени тяжести. Один мужчина находится в тяжелом состоянии — он получил значительные ожоги и переломы.

При атаке БПЛА пострадал центр помощи бездомным, сказал Слюсарь. В момент налета внутри находились трое сотрудников и 43 постояльца учреждения, никто из них не пострадал.

В Ростовской области ввели режим ЧС в границах поврежденных домов после ударов ВСУ, добавил Слюсарь. Он отметил, что атаке подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как военные ВСУ морили голодом пенсионерку в Запорожской области

Украинские военнослужащие избивали и морили голодом пожилую женщину в Запорожской области, заявил журналистам стрелок из группировки «Восток» с позывным Сармат. По его словам, пенсионерку обнаружили в одном из подвалов в истощенном состоянии.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«ВСУ издевались над пожилой женщиной, не давали ей ни воды, ни еды, держали ее в подвале. Бабушке за 80 лет. Вся исхудавшая была, когда ее доставали оттуда», — отметил Сармат.

По его словам, после того как российские бойцы обнаружили пожилую женщину, на место прибыла группа эвакуации. Пенсионерку вывезли в тыловой район.

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