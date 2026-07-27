Налет вражеских дронов на Белгород продолжается почти 10 часов

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгороду, пишет местный оперштаб. По предварительной информации, три человека получили ранения. Как уточнили в оперштабе, украинская армия атаковала коммерческий объект.

Два беспилотника атаковали коммерческий объект. Один мужчина получил осколочное ранение шеи. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу. Еще одного мужчину с осколочным ранением головы и женщину с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Повреждены остекление, навес и оборудование, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ночных ударах ВСУ по Белгороду выросло до 13 человек, среди них двое детей в возрасте двух и 11 лет. По данным регионального оперштаба, пять человек госпитализировали, в том числе и 11-летнего мальчика, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Также в Белгороде в результате атаки беспилотников загорелось несколько квартир. По сведениям оперштаба, более 15 припаркованных автомобилей получили повреждения.