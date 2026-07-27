Число пострадавших при ночном налете ВСУ на Белгород возросло Число пострадавших при ночных ударах ВСУ по Белгороду выросло до 13 человек

Число пострадавших при ночных ударах ВСУ по Белгороду выросло до 13 человек, среди них двое детей в возрасте двух и 11 лет, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, пять человек госпитализировали, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.

Белгород атакован 12 беспилотниками, пять из которых сбиты. По уточненным данным, ночью пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте двух и 11 лет. Пять из них госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в ходе атаки были повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, коммерческий объект и 31 автомобиль, более 15 из которых полностью сгорели. Также огнем уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте. Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказали необходимую помощь.