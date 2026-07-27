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27 июля 2026 в 09:03

Число пострадавших при ночном налете ВСУ на Белгород возросло

Число пострадавших при ночных ударах ВСУ по Белгороду выросло до 13 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число пострадавших при ночных ударах ВСУ по Белгороду выросло до 13 человек, среди них двое детей в возрасте двух и 11 лет, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, пять человек госпитализировали, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.

Белгород атакован 12 беспилотниками, пять из которых сбиты. По уточненным данным, ночью пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте двух и 11 лет. Пять из них госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в ходе атаки были повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, коммерческий объект и 31 автомобиль, более 15 из которых полностью сгорели. Также огнем уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте. Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказали необходимую помощь.

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