Обстановка в Крыму 27 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Обстановка в Крыму 27 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 27 июля 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 27 июля: что с поездами, как доехать, расписание

Сегодня, 27 июля, все поезда «Таврия» Крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк. Перевозка между ней и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Такой порядок движения на железной дороге актуален до сегодняшнего дня включительно. О дальнейших изменениях перевозчик объявит позже. Актуальное расписание и информация об оплате талонов на автобус представлены на сайте перевозчика.

Накануне, 24 июля, компания сообщила об изменениях в движении автобусов. Так, транспорт к поезду № 27/28 теперь отправляется из Симферополя в 17:30 вместо 17:20. Также изменилось время прохождения промежуточных остановок (Владиславовка и Семь Колодезей) у других автобусов, следующих в Керчь.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Как проходит посадка в автобус

Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно. Количество автобусов рассчитывается исходя из числа пассажиров.

«В салоне можно провозить мелких животных и птиц в переносках. Крупных собак нужно перевозить на поводках и в намордниках на задней площадке или на последних местах автобуса», — отметил перевозчик.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 11:00 мск 27 июля движение по мосту открыто.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 39 транспортных средств», — сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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