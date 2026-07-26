Обстановка в Крыму 26 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Обстановка в Крыму 26 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 26 июля 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 26 июля: что с поездами, как доехать, расписание

Все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк до 27 июля включительно, перевозка между ней и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

О дальнейшем порядке курсирования поездов перевозчик объявит позже. Актуальное расписание и информация об оплате талонов на автобус представлены на сайте перевозчика.

Ранее, 24 июля, компания сообщила о корректировках в графике движения автобусов. В частности, автобусы к поезду № 27/28 теперь отправляются из Симферополя в 17:30 вместо 17:20. Также изменилось время прохождения промежуточных остановок (Владиславовка и Семь Колодезей) у других автобусов, следующих в Керчь.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как проходит посадка в автобус

Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно. Количество автобусов рассчитывается исходя из числа пассажиров.

«В салоне можно провозить мелких животных и птиц в переносках. Крупных собак нужно перевозить на поводках и в намордниках на задней площадке или на последних местах автобуса», — отметил перевозчик.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 11:00 мск 26 июля движение по мосту открыто. С обеих сторон затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

Читайте также:

«Молнии» бьют по ВСУ, отступление под Харьковом: новости СВО к утру 26 июля

Адский зной в Москве, ливни в Петербурге: погода с 27 июля по 2 августа

Почему не работает Telegram сегодня, 26 июля: замедление, когда заблокируют