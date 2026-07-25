Обстановка в Крыму 25 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 25 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 25 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 25 июля, изменение расписания

До 27 июля включительно все поезда «Таврия» крымского направления курсируют от/до станции Керчь-Южная Новый Парк, перевозка между ней и станциями в Крыму осуществляется автобусами, уточнила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Таким образом, на ближайшие дни действует следующий алгоритм: поезд прибывает на станцию Керчь-Южная Новый Парк, пассажиры выходят из вагонов, их перевозят по Крыму автобусами-шаттлами. Обратный маршрут строится аналогично — автобус до Керчи, затем поезд на материк.

Изменения коснулись пяти регулярных маршрутов между Крымом и Москвой. Поезд № 17/18 маршрут Москва — Симферополь стал ежедневным, идут только купейные вагоны, СВ и ресторан, плацкарт исключен. Поезд № 167/168 маршрут Москва — Симферополь (двухэтажный) отменен с 22 июля из Москвы и 24 июля из Крыма, пассажиров пересаживают на поезд № 17/18. Поезд № 453/454 маршрут Москва — Симферополь приостановлен. Поезд № 473/474 маршрут Москва — Симферополь приостановлен на период действия новой схемы. Движение поезда № 7/8 Москва — Симферополь приостановлено до особого распоряжения. Уточняется, что те, кто купил билеты в плацкартные вагоны поезда № 17/18, автоматически пересаживаются в купе без доплаты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на утро 25 июля проезд к Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани. После ночного перекрытия движения мостовой переход работает штатно.

Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливали дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 03:34 на полтора часа.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства, а также находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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