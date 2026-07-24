Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 24 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 24 июля, изменение расписания

До 27 июля включительно все поезда «Таврия» крымского направления курсируют от/до станции Керчь-Южная Новый Парк, перевозка между ней и станциями в Крыму осуществляется автобусами, уточнила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Так, на ближайшие дни действует следующий алгоритм: поезд прибывает на станцию Керчь-Южная Новый Парк, пассажиры выходят из вагонов, их перевозят по Крыму автобусами-шаттлами. Обратный маршрут строится аналогично — автобус до Керчи, потом поезд на материк.

Компания-перевозчик позднее объявит, останется ли эта схема после 27 июля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уточняется, что изменения коснулись пяти регулярных маршрутов между Крымом и Москвой. Поезд №17/18 маршрут Москва-Симферополь стал ежедневным, идут только купейные вагоны, СВ и ресторан, плацкарт исключен. Поезд №167/168 маршрут Москва-Симферополь (двухэтажный) отменен с 22 июля из Москвы и 24 июля из Крыма, пассажиров пересаживают на поезд №17/18. Поезд №453/454 маршрут Москва-Симферополь — движение приостановлено. Поезд №473/474 маршрут Москва-Симферополь — приостановлен на период действия новой схемы. Поезд №7/8 Москва-Симферополь — движение приостановлено до особого распоряжения.

При этом тем, кто купил билеты в плацкартные вагоны поезда № 17/18, автоматически пересаживаются в купе. Доплачивать не нужно.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на утро 24 июля мост работает в штатном режиме, очередей у досмотровых пунктов нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства и находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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