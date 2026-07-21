На Крымском мосту возникла масштабная пробка

Около 500 автомобилей скопилось на автоподходах к Крымскому мосту, сообщил оперативный канал в мессенджере МАКС. Со стороны Тамани в пробке стоят порядка 200 машин, со стороны Керчи — 300.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа, — отметили на канале.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Там призвали людей, которые находились на мосту или в зоне досмотра, сохранять спокойствие.

До этого 13 июля более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом после почти 12-часового перекрытия движения. После открытия переправы со стороны Тамани ожидали проезда около 850 машин, время ожидания превышало два часа.

Также семь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, задержались в пути из-за временного закрытия Крымского моста. После открытия переправы составы продолжили движение с опозданием.