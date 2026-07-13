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13 июля 2026 в 10:22

Тысячи машин скопились у Крымского моста после открытия движения

Очереди у Крымского моста превысили 1,6 тыс. автомобилей

Крымский мост Крымский мост Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом после почти 12-часового перекрытия движения, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. При этом известно, что движение по переправе было закрыто вечером в воскресенье и возобновилось в 09:05 мск. Со стороны Тамани в очереди находились около 850 машин, время ожидания превышало два часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. Время ожидания более двух часов, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Также перед въездом с обеих сторон действуют посты досмотра.

Ранее стало известно, что жителя Джанкойского района Крыма приговорили к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, связанных с террористической и экстремистской деятельностью.

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