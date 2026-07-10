Призывы разрушить Крымский мост обернулись для россиянина наказанием Житель Крыма получил четыре года колонии за призывы разрушить Крымский мост

Житель Джанкойского района Крыма приговорен к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ РФ по республике. Южный окружной военный суд признал его виновным в террористической и экстремистской деятельности.

Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, Николай Семилетов 1976 года рождения разместил на своей странице в Telegram текстовые комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и убийству политических деятелей. Семилетов осужден по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и экстремизму.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что Служба безопасности Украины завербовала гражданина России с судимостью для совершения теракта в Москве, угрожая уголовным преследованием его законной супруги. По информации ведомства, подготовленный агент был пойман российскими силовиками на территории Краснодара.