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30 июля 2026 в 17:23

Медведев сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине

Медведев: Россия находится в очень важной точке завершения СВО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск». Он также дал напутствие молодогвардейцам-добровольцам СВО, передает РИА Новости.

Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу. Единственное, что я хотел бы вам сказать. Берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой, подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что после победы в конфликте на Украине России необходимо будет провести конверсию военных технологий в гражданские. По его словам, властям придется перенаправить поток специалистов из одной сферы в другую.

Также зампред Совбеза констатировал, что сейчас между гражданскими и военными предприятиями происходит жесткая конкуренция за ИТ-специалистов. Медведев добавил, что айтишников могут привлечь в «оборонку», если их работа не будет попадать под гриф секретности.

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