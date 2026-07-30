Медведев сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине Медведев: Россия находится в очень важной точке завершения СВО

Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск». Он также дал напутствие молодогвардейцам-добровольцам СВО, передает РИА Новости.

Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу. Единственное, что я хотел бы вам сказать. Берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой, — подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что после победы в конфликте на Украине России необходимо будет провести конверсию военных технологий в гражданские. По его словам, властям придется перенаправить поток специалистов из одной сферы в другую.

Также зампред Совбеза констатировал, что сейчас между гражданскими и военными предприятиями происходит жесткая конкуренция за ИТ-специалистов. Медведев добавил, что айтишников могут привлечь в «оборонку», если их работа не будет попадать под гриф секретности.