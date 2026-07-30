Непрекращающиеся удары ВСУ по гражданской энергетической инфраструктуре в Черном море вызывают чрезвычайную озабоченность, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба дипломатического ведомства, атаки продолжаются вопреки предупреждениям западных стран, чьи собственные экономические интересы страдают от политики Киева. Дипломат констатировала, что президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью.

Чрезвычайную озабоченность вызывает тот факт, что посягательства украинских неонацистов на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются даже несмотря на жесткие заявления стран, — которых в Киеве называют партнерами, — именно их экономические интересы, в данном случае имеем в виду Казахстан и США, — все больше страдают от политики откровенно зарвавшегося и утратившего связь с реальностью Зеленского, — сказала Захарова.

Ранее в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что у их терминала два судна подверглись атаке беспилотников. В компании отметили, что сотрудники предприятия и привлеченные подрядчики не пострадали. Утечек нефтепродуктов также зафиксировано не было.

Кроме того, военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов заявил, что полное перекрытие доступа Украины к западным вооружениям значительно снизит число атак на российские гражданские объекты. Для этого, по мнению специалиста, нужно не только удерживать черноморское побережье, но и эффективно блокировать сухопутные каналы снабжения, идущие через Румынию и Польшу.