Супруга принца Гарри вышла в свет без важного украшения Меган Маркл появилась на премьере фильма без помолвочного кольца

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вышла в свет без помолвочного кольца, сообщает газета Express. На премьере документального фильма в США зрители и поклонники заметили, что на пальце герцогини Сассекской отсутствовало знаменитое украшение.

Известно, что дизайн кольца придумывал сам Гарри. В центре композиции находится крупный бриллиант кушонообразной огранки, а с двух сторон от него размещены два небольших круглых бриллианта, ранее принадлежавших матери Гарри, принцессе Диане.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и ее дети Арчи и Лилибет могут не сопроводить принца Гарри во время его предстоящего визита в Великобританию из-за вопросов безопасности. Окончательное решение пока не принято, однако инсайдеры указывают на обеспокоенность службы безопасности герцога.

До этого принц Уильям выразил крайнее недовольство в связи с приездом своего брата Гарри с супругой в Соединенное Королевство, а также тем, что по инициативе Карла III герцоги Сассекские получили приглашение временно разместиться в королевском поместье. После этого инцидента Уильям даже объявил отцу бойкот.