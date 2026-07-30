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30 июля 2026 в 18:36

Супруга принца Гарри вышла в свет без важного украшения

Меган Маркл появилась на премьере фильма без помолвочного кольца

Принц Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вышла в свет без помолвочного кольца, сообщает газета Express. На премьере документального фильма в США зрители и поклонники заметили, что на пальце герцогини Сассекской отсутствовало знаменитое украшение.

Известно, что дизайн кольца придумывал сам Гарри. В центре композиции находится крупный бриллиант кушонообразной огранки, а с двух сторон от него размещены два небольших круглых бриллианта, ранее принадлежавших матери Гарри, принцессе Диане.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и ее дети Арчи и Лилибет могут не сопроводить принца Гарри во время его предстоящего визита в Великобританию из-за вопросов безопасности. Окончательное решение пока не принято, однако инсайдеры указывают на обеспокоенность службы безопасности герцога.

До этого принц Уильям выразил крайнее недовольство в связи с приездом своего брата Гарри с супругой в Соединенное Королевство, а также тем, что по инициативе Карла III герцоги Сассекские получили приглашение временно разместиться в королевском поместье. После этого инцидента Уильям даже объявил отцу бойкот.

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