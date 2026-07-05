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05 июля 2026 в 19:50

Названа причина возможного отказа Меган Маркл от поездки в Лондон

Меган Маркл и дети могут не поехать в Великобританию из-за вопросов безопасности

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press
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Меган Маркл и ее дети — Арчи и Лилибет — могут не сопроводить принца Гарри во время его предстоящего визита в Великобританию из-за вопросов безопасности, сообщает Page Six со ссылкой на источники. Окончательное решение пока не принято, однако инсайдеры указывают на обеспокоенность службы безопасности герцога.

Оценка позволила бы получить более полное представление об угрозах и рисках, с которыми сталкиваются герцог и его семья, — отметил собеседник издания.

По данным источников, в марте должно было пройти заседание Совета по управлению рисками, которое неожиданно перенесли. На встрече собирались выявить уровень угроз для семьи. При этом принц Гарри продолжает путешествовать в сопровождении своей службы безопасности.

Поездка герцога Сассекского связана с подготовкой к Играм непокоренных 2027 года, которые проведут в Бирмингеме. Арчи и Лилибет не были в Великобритании с 2022 года. На фоне возможного визита появились сообщения о том, что принцесса Кэтрин пытается убедить принца Уильяма встретиться с младшим братом и его семьей.

Ранее сообщалось, что принц Гарри намерен посетить могилу своей матери принцессы Дианы в поместье Элторп, которое на время закрыли для обычных посетителей. Организаторы опасаются, что из-за ажиотажа вокруг герцога Сассекского частная поездка привлечет внимание прессы.

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