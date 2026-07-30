В Минэкономразвития назвали условия для восстановления бизнеса Решетников: нужно выполнить три условия для восстановления бизнеса после атак

Предпринимателям, которые пострадали в ходе атак на логистические центры, нужно выполнить три условия для восстановления бизнеса, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Их объявили по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, пишет пресс-служба экономического ведомства.

Первая [задача] — это, конечно, обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям путем восстановления и перестройки логистических цепочек, чтобы продукция снова поступала в адрес людей, — сказал министр.

По его словам, второе условие для восстановления работы продавцов — помощь поставщикам. Решетников отметил, что особо необходима она производителям в возобновлении деятельности. Третьим условием является реализация системных мер. Они должны улучшить устойчивость поставок, увеличить товарные запасы и повысить рост гибкости и оперативности доставки.

Ранее СК России возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ по логистическим центрам. Удары пришлись на объекты в республике Удмуртия и Пензенской области.