Приговор, госпитализация, скандал на Украине: как живет певица Монеточка

Песня певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в саундтреке к фильму «Человек-паук: Новый день» стала поводом для скандала на Украине. Что об этом известно, как складываются карьера и личная жизнь исполнительницы после отъезда из России?

Чем известна Монеточка

Елизавета Гырдымова родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. В 2016 году поступила на заочное отделение ВГИКа по специальности «продюсирование». Популярность ей принесла песня «Каждый раз», выпущенная в 2018 году. За годы карьеры она выпустила десятки композиций, наиболее известные из которых «Обломки чувств», «Кис Кис Кис», «Нимфоманка».

Монеточка с 2020 года состоит в браке с музыкантом Витей Исаевым (Виктором Емелиным). Пара воспитывает двоих детей — дочь Нину и сына Петра.

Почему Монеточка уехала из России

Монеточка в марте 2022 года вместе с супругом переехала жить в Вильнюс. В интервью певица заявила, что основанная причина переезда — «желание чувствовать себя свободнее и иметь возможность высказываться на разные темы».

По словам певицы, у них с мужем «не было времени выбирать», где обосноваться, и они просто «согласились наобум» на помощь друзей в переезде в столицу Латвии. Она также призналась, что жить в эмиграции оказалось «психологически очень тяжело».

За что Монеточке вынесли приговор в России

Мировой суд в Москве 7 июля заочно приговорил Елизавету Гырдымову к одному году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Суд также на три года запретил певице заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей.

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимой. С 2024 года Монеточка объявлена в розыск в России.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), 2019 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что известно о состоянии здоровья Монеточки

В ноябре прошлого года Монеточку экстренно госпитализировали во время концерта в Риге. По данным Telegram-канала Mash, у артистки прямо на сцене начался отек Квинке.

«Несмотря на недомогание во время выступления, она продолжила петь, в скорую ее пришлось буквально выталкивать. Артистка не могла говорить и дышать. Елизавете Гырдымовой ввели гормоны, обследовали, ее состояние стабилизировали», — сообщили авторы канала.

Чем сейчас занимается Монеточка, скандал на Украине

Монеточка продолжает творческую деятельность за границей. Она признавалась, что из-за статуса разыскиваемого лица лишилась возможности выступать в ряде популярных для русскоязычной аудитории стран.

На днях артистка посетила музыкальный фестиваль «Рандеву» в Латвии, после чего опубликовала серию фотографий с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой и ее супругом комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Накануне стало известно, что песня Монеточки «Монополия» попала в саундтрек нового фильма «Человек-паук: Новый день». Это спровоцировало скандал на Украине. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в украинских кинотеатрах из фильма вырезали композицию.

«Украинская зрительница возмутилась, что купила билеты на фильм в сеть кинотеатров „Планета кино“. Накануне она узнала, что там звучит трек российской исполнительницы, и написала в компанию с жалобой на трек Монеточки. <…> После этого украинке позвонили представители „Планеты кино“ и заявили, что сцену вырезали», — говорится в сообщении канала.

При этом некоторые украинские пользователи возмутились тем, что эпизод вырезали, а удаление фрагмента назвали цензурой.

В России не планируют запрещать показ фильма «Человек-паук: Новый день» из-за трека Монеточки, заверила NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко.

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