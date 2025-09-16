Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:17

Выяснилось, сколько потеряет Монеточка после запрета на въезд в три страны

Продюсер Дворцов: запрет на въезд в три страны лишит Монеточку 30 млн рублей

Монеточка Монеточка Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певица Монеточка (настоящее имя — Лиза Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) после запрета на въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию потеряет 20–30 млн рублей, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. По его словам, эти санкции ощутимо ударят по ее бюджету.

Это большой удар по ее карману, по ее концертам. Чем больше концертов у артиста, тем больше заработок. За один концерт она зарабатывает 4 млн рублей, значит после запрета на въезд в ОАЭ, Турцию, Сербию она может потерять порядка 20–30 млн рублей, — сказал Дворцов.

После запрета Монеточка вынуждена ограничиться выступлениями в странах Шенгена. Осенью этого года у артистки запланирован гастрольный тур по Европе. Она планирует дать концерты в Праге, Лимасоле, Лондоне, Амстердаме, Париже и других крупных европейских городах.

В первой половине следующего года Монеточка хочет выступить в США, Канаде, Японии, Корее и Австралии. Билет на ближайшее выступление в концертном зале Zante в Лимасоле на Кипре, которое состоится 20 сентября, можно купить от €60 до €130 (от 6 до 12 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что Монеточке запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию. По сообщению Telegram-канала Mash, причиной стали ее антироссийские высказывания.

