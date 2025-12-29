Приметы 29 декабря — Аггей Инесей: объедаемся сладким

В один из последних дней декабря вспоминаем пророка Аггея. В народе день получил красивые названия: Инесей и Зимоуказчик. Считалось, что именно 29 декабря святой Аггей ходит по земле и «сеет иней». Крестьяне внимательно следили за погодой: этот день определял, какой будет погода на Святки, то есть с 7 по 19 января, и продержится ли стужа до Крещения. Также верили, что Аггей следит за чистотой человеческой души.
❄️ Погодные приметы на Аггея Инесея, 29 декабря
Наблюдения в этот день были сосредоточены на инее и характере мороза.
Если на деревьях и постройках лежит густой иней, это считалось добрым знаком: Святки будут теплыми, мягкими и снежными.
Если день морозный и ясный, без инея — значит, сильная стужа простоит до самого Крещения (19 января). Наши предки верили: если «Аггей лютует», значит морозная зимняя погода продержится долго.
Если мороз разрисовал стекла узорами, устремленными вверх, — к стуже, если узоры наклонены вниз — к оттепели.
Северный ветер при ясном небе предвещал затяжные холода.
Какая погода на Аггея, таким будет и апрель.
Приметы о зверях и птицах на Аггеев день, 29 декабря
Птицы сидят на верхушках деревьев — к морозу, на ветках пониже или на земле — к оттепели.
Если синицы с утра громко пищат — ночью жди сильного мороза.
Зайцы держатся близко к жилью — к продолжительным холодам.
Кошка сворачивается клубком и прячет нос — к похолоданию.
Объедаемся сладким! Что можно делать на Аггея Инесея, 29 декабря
Проводить время с семьей. День следовало провести дома, в кругу родных. Считалось, что семейный ужин в этот день укрепляет родственные узы.
Пророку Аггею молились о наставлении на истинный путь, о смирении и здоровье души.
Готовиться к Новому году. Женщины начинали варить холодец и делать заготовки к праздничному столу.
Обязательно пить сладкий чай с медом, вареньем или есть сладости для здоровья в будущем году.
Положить в кошелек деньги (хотя бы мелкие монетки), чтобы привлечь достаток.
Что нельзя делать на Аггея Инесея, 29 декабря
Разговаривать через порог. Категорически запрещалось беседовать с кем-либо или передавать вещи через порог — это к ссоре и разрыву отношений.
Лениться. Пророк Аггей, по преданию, любил трудолюбие. Провести день в праздности сулило неудачи в делах в будущем году.
Ремонтировать обувь. Существовало поверье, что чинить сапоги или ботинки в этот день нельзя — это может привести к беде или болезни ног.
Считать мелочь на столе. Это могло привести к слезам и бедности.
Лгать и скрывать правду. Святой Аггей ценил честность, поэтому ложь в этот день могла обернуться серьезными проблемами для лжеца.
Оставлять кошелек пустым — к безденежью в новом году.
Что такое пегборд? Рассказали, как организовать пространство в своем доме с его помощью.