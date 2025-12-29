Приметы 29 декабря — Аггей Инесей: объедаемся сладким

Семья и жизнь

В один из последних дней декабря вспоминаем пророка Аггея. В народе день получил красивые названия: Инесей и Зимоуказчик. Считалось, что именно 29 декабря святой Аггей ходит по земле и «сеет иней». Крестьяне внимательно следили за погодой: этот день определял, какой будет погода на Святки, то есть с 7 по 19 января, и продержится ли стужа до Крещения. Также верили, что Аггей следит за чистотой человеческой души.

❄️ Погодные приметы на Аггея Инесея, 29 декабря

Наблюдения в этот день были сосредоточены на инее и характере мороза.

Если на деревьях и постройках лежит густой иней, это считалось добрым знаком: Святки будут теплыми, мягкими и снежными.

Если день морозный и ясный, без инея — значит, сильная стужа простоит до самого Крещения (19 января). Наши предки верили: если «Аггей лютует», значит морозная зимняя погода продержится долго.

Если мороз разрисовал стекла узорами, устремленными вверх, — к стуже, если узоры наклонены вниз — к оттепели.

Северный ветер при ясном небе предвещал затяжные холода.

Какая погода на Аггея, таким будет и апрель.

Приметы о погоде в декабре Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах на Аггеев день, 29 декабря

Птицы сидят на верхушках деревьев — к морозу, на ветках пониже или на земле — к оттепели.

Если синицы с утра громко пищат — ночью жди сильного мороза.

Зайцы держатся близко к жилью — к продолжительным холодам.

Кошка сворачивается клубком и прячет нос — к похолоданию.

Объедаемся сладким! Что можно делать на Аггея Инесея, 29 декабря

Проводить время с семьей. День следовало провести дома, в кругу родных. Считалось, что семейный ужин в этот день укрепляет родственные узы.

Пророку Аггею молились о наставлении на истинный путь, о смирении и здоровье души.

Готовиться к Новому году. Женщины начинали варить холодец и делать заготовки к праздничному столу.

Обязательно пить сладкий чай с медом, вареньем или есть сладости для здоровья в будущем году.

Положить в кошелек деньги (хотя бы мелкие монетки), чтобы привлечь достаток.

Что можно делать в декабре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать на Аггея Инесея, 29 декабря

Разговаривать через порог. Категорически запрещалось беседовать с кем-либо или передавать вещи через порог — это к ссоре и разрыву отношений.

Лениться. Пророк Аггей, по преданию, любил трудолюбие. Провести день в праздности сулило неудачи в делах в будущем году.

Ремонтировать обувь. Существовало поверье, что чинить сапоги или ботинки в этот день нельзя — это может привести к беде или болезни ног.

Считать мелочь на столе. Это могло привести к слезам и бедности.

Лгать и скрывать правду. Святой Аггей ценил честность, поэтому ложь в этот день могла обернуться серьезными проблемами для лжеца.

Оставлять кошелек пустым — к безденежью в новом году.

Что такое пегборд? Рассказали, как организовать пространство в своем доме с его помощью.