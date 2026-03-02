«Будут погибать»: в США предположили исход конфликта с Ираном American Conservative: США не выстоят в затяжном конфликте с Ираном

Соединенные Штаты не выстоят, если конфликт с Ираном затянется, сообщает американский портал The American Conservative. По мнению аналитиков, при таком сценарии военнослужащие армии США начнут погибать.

В затяжном конфликте американские войска будут погибать. Американские базы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом будут атакованы, — говорится в публикации.

Авторы предположили, что Израиль, вероятно, еще подвергнется бомбардировкам. Это обусловлено тем, что большая часть ракет для американского комплекса противовоздушной обороны THADD уже израсходована.

Стоит ли жизнь американских солдат возможности Израиля беспрепятственно расширять свое влияние на Ближнем Востоке? — задались вопросом аналитики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что погибший верховный лидер Ирана Али Хаменеи дважды пытался до него добраться. Американский лидер подчеркнул, что ему повезло успеть первым, а попытки противника не увенчались успехом. Трамп также сказал, что интенсивность ударов по Ирану может не снижаться, поскольку страна имеет огромные запасы боеприпасов.