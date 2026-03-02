Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 07:27

«На второй день»: спасатель раскрыл подробности поисков девочки в Смоленске

РИА Новости: похитителя девочки в Смоленске нашли по камерам видеонаблюдения

Житель Смоленска Сергей Грищенков, обвиняемый в похищении 9-летней девочки, в Заднепровском районном суде Смоленска Житель Смоленска Сергей Грищенков, обвиняемый в похищении 9-летней девочки, в Заднепровском районном суде Смоленска Фото: Виктория Чернецова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Похититель пропавшей девочки из Смоленска попал в поле зрения камер видеонаблюдения уже на второй день поисков, рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич. По его словам, которые приводит РИА Новости, внимание привлек подозрительный человек возле машины. С этого момента все усилия были брошены на поиск транспортного средства.

На второй день [поисков] версия о похищении рассматривалась уже как основная. Потому что мы обнаружили на камерах видеонаблюдения подозрительную активность человека возле машины, — отметил Василевич.

Он добавил, что спасатели в пешем порядке обследовали все районы города. Чтобы вычислить преступника, у местных жителей запрашивали записи с автомобильных регистраторов. Вскоре они установили место, где могли находиться девочка и похититель.

Ранее появилась информация, что обвиняемый в похищении девочки в Смоленске сначала привез ребенка к себе домой, а позже перевез в квартиру к сожительнице. Мать и брат мужчины помогли следствию, рассказав, что тот приезжал домой сменить одежду, после чего уехал к своей знакомой.

Смоленск
Смоленская область
поиски
пропавшие
дети
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ирану пообещали коллективный ответ
В Иране обозначили позицию по новым переговорам с США
«Заставляет платить цену»: Трампа обвинили в потворствовании Израилю
Россиянкам начали рассылать опасные открытки на 8 Марта
Уничтожение американского F-15 в Кувейте попало на видео
Взрывы прогремели в двух ближневосточных городах
Главу «Виту проект» заподозрили в многомиллионном хищении у Росгвардии
Россиянам пообещали три выходных подряд в начале марта
«Великие люди»: в МИД Ирана подтвердили гибель крупных военачальников
Израиль нанес удар по сердцу «Хезболлы» и убил важного политика
Названо число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Новороссийск
Юрист объяснил, как разоблачить лжепремиальную точку доставки еды
Фейковые «солдаты удачи», прорыв обороны ВСУ: новости СВО к утру 2 марта
«Мир станет свидетелем конца»: Арафи начал свое правление с угроз
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 2 марта: инфографика
Почти 40 поездов «застряли» в Прикамье из-за аварии на путях
Водителям дали совет для полного тест-драйва нового автомобиля
ВСУ совершили массированный удар по регионам России за ночь
Пентагон выйдет на связь с американцами из-за ситуации в Иране
Юрист ответил, может ли сотрудник потребовать «удаленку» во время половодья
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.