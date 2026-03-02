«На второй день»: спасатель раскрыл подробности поисков девочки в Смоленске РИА Новости: похитителя девочки в Смоленске нашли по камерам видеонаблюдения

Похититель пропавшей девочки из Смоленска попал в поле зрения камер видеонаблюдения уже на второй день поисков, рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич. По его словам, которые приводит РИА Новости, внимание привлек подозрительный человек возле машины. С этого момента все усилия были брошены на поиск транспортного средства.

На второй день [поисков] версия о похищении рассматривалась уже как основная. Потому что мы обнаружили на камерах видеонаблюдения подозрительную активность человека возле машины, — отметил Василевич.

Он добавил, что спасатели в пешем порядке обследовали все районы города. Чтобы вычислить преступника, у местных жителей запрашивали записи с автомобильных регистраторов. Вскоре они установили место, где могли находиться девочка и похититель.

Ранее появилась информация, что обвиняемый в похищении девочки в Смоленске сначала привез ребенка к себе домой, а позже перевез в квартиру к сожительнице. Мать и брат мужчины помогли следствию, рассказав, что тот приезжал домой сменить одежду, после чего уехал к своей знакомой.