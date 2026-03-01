Судьба пропавших на плато Кваркуш прояснилась на третий день

«112»: двух из пяти пропавших на плато Кваркуш туристов нашли погибшими

Двух из пяти туристов, пропавших на плато на плато Кваркуш в Уральских горах, нашли погибшими на третий день поисков, пишет Telegram-канал «112». По его информации, еще один найден живым, ему оказывается необходимая помощь.

В материале говорится, что судьба последних двух пропавших остается неизвестной, их поиски продолжаются. Сегодня, 1 марта, пишет канал, к спасательной операции должны подключить вертолет Ми-8.

Пять человек пропали в горах Урала утром 27 февраля во время поездки на снегоходах. По предварительным данным, туристы перестали выходить на связь после выезда в горную местность. По плану путешественники должны были вернуться в населенный пункт три дня назад.

Ранее гид-проводник Артем Иванов отмечал, что пропавшая в Уральских горах компания построила маршрут через местность, известную своей суровой погодой зимой. По его словам, плато Кваркуш становится серьезным испытанием для туристов, если на нем поднимается ветер. Он подчеркнул, плато — это открытая местность с нулевой видимостью, где невозможно даже развести костер