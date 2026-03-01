Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 13:09

Судьба пропавших на плато Кваркуш прояснилась на третий день

«112»: двух из пяти пропавших на плато Кваркуш туристов нашли погибшими

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двух из пяти туристов, пропавших на плато на плато Кваркуш в Уральских горах, нашли погибшими на третий день поисков, пишет Telegram-канал «112». По его информации, еще один найден живым, ему оказывается необходимая помощь.

В материале говорится, что судьба последних двух пропавших остается неизвестной, их поиски продолжаются. Сегодня, 1 марта, пишет канал, к спасательной операции должны подключить вертолет Ми-8.

Пять человек пропали в горах Урала утром 27 февраля во время поездки на снегоходах. По предварительным данным, туристы перестали выходить на связь после выезда в горную местность. По плану путешественники должны были вернуться в населенный пункт три дня назад.

Ранее гид-проводник Артем Иванов отмечал, что пропавшая в Уральских горах компания построила маршрут через местность, известную своей суровой погодой зимой. По его словам, плато Кваркуш становится серьезным испытанием для туристов, если на нем поднимается ветер. Он подчеркнул, плато — это открытая местность с нулевой видимостью, где невозможно даже развести костер

Россия
Урал
горы
пропавшие
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не выберется из ямы»: в Германии предрекли политическую смерть Трампа
В Сети появились кадры пожара на борту атакованного в Омане танкера
«Перевернул лист»: Зарубин вспомнил историю о Путине и зарубежном ученом
Галустян рассекретил новую возлюбленную
Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану
Десятки человек пострадали при стрельбе в Техасе
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 украинских БПЛА
«Может обыграть»: политолог о действиях Трампа после гибели Хаменеи
Политолог назвал неожиданные плюсы для России от блокады Ормузского пролива
Обломок ракеты упал на судно с российским экипажем в порту Дубая
Удары по мирным жителям и убийства волонтеров: как ВСУ атакуют РФ 1 марта
Бежавшие бойцы ВСУ оставили в подарок заморский трофей
Ситуация в Дубае 1 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Посольство России отреагировало на захват танкера в Северном море
Две сотни вражеских дронов перехватили в зоне СВО
«Что это»: Песков жестко ответил на демарш Франции с ударами по России
ЦАХАЛ заявила о частичном разрушении систем ПВО в Иране
Милонов эмоционально отреагировал на вопрос о погибшем на СВО брате
Россиянка спасла жильцов атакованной высотки в Бахрейне
Кровавая жатва в Иране: фото «обезглавленной» верхушки, Хаменеи и траура
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.