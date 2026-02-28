Пропавшего подростка нашли живым в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли живым 14-летнего подростка, сообщил поисково-спасательный отряд «Северо-Запад» на странице во «ВКонтакте». Отмечается, что мальчик перестал выходить на связь 27 февраля.

Найден. Жив, — уточнили в поисковом отряде.

Ранее жителя Смоленска, которого обвиняют в похищении девятилетней девочки, арестовали на два месяца. Мужчина несколько дней удерживал маленькую Сашу в квартире сожительницы. Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы и не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропал девятилетний мальчик. Ребенок сообщил семье, что идет кататься с горки, а сам отправился к одному из гипермаркетов в своем районе, который находился в нескольких остановках от дома. Там ребенка заманил в машину подозреваемый в расправе Петр Жилкин. На допросе он признался, что убил мальчика: сначала ударил по голове, а потом утопил.