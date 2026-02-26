Не говорят маме: ВИЧ-положительный друг отца изнасиловал девочку

В Казахстане правозащитники пытаются добиться наказания для мужчины, обвиняемого в изнасиловании 13-летней дочери своего друга. Мать пострадавшей узнала о ЧП лишь спустя года, поскольку находится в колонии, а муж скрывал от нее произошедшее. NEWS.ru рассказывает, что известно о разбирательстве.

Изнасиловал ВИЧ-положительный

Правозащитница Ляззат Ракишева рассказала на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ), что инцидент произошел в городе Алма-Ате. Пострадавшей 13 лет. Она живет с отцом, а мама пока находится в колонии. Женщина работала врачом и после корпоратива села за руль в нетрезвом виде.

По словам Ракишевой, над школьницей надругался друг ее отца. Известно, что мужчина является носителем ВИЧ-инфекции.

Насилие с обеих сторон

Правозащитница отметила, что на сегодняшний день была проведена медицинская экспертиза, которая подтвердила лишь анальное насилие над ребенком.

«Экспертиза была сделана. Подтверждено только заднее проникновение. А девственная плева якобы не порвана. Но девочка утверждает, что было и переднее», — делится активистка.

По словам Ракишевой, все произошло 1 сентября 2025 года.

Медицинская экспертиза Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать в неведении

В Департаменте полиции Алма-Аты подтвердили: в тот же период Алмалинским райотделом было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания, пишет издание ORDA.

Мать девочки все это время пребывала в информационном вакууме. Женщина утверждала, что ее не уведомили ни о возбуждении дела, ни о ходе следствия, ни о судебных заседаниях. О случившемся с дочерью она узнала лишь спустя шесть месяцев.

В это время, по словам правозащитницы, сама потерпевшая находилась под сильным давлением. Родственники подозреваемого и отец девочки оказывали на нее психологическое воздействие, что в итоге привело к изменению показаний в суде. В том числе ребенку угрожали, что девочка сама может попасть в тюрьму, где ее убьют.

Ляззат Ракишева акцентировала внимание на том, что ребенку не была оказана необходимая психологическая помощь.

В декабре 2025 года расследование завершили, а дело передали в суд. Иные детали дела правоохранительные органы пока не раскрывают.

Читайте также:

«Маскарад на костях»: матери убитого мальчика Паши устроили травлю

Искали труп, а не ребенка: мальчика чудом вызволили из бункера педофила

Ушла гулять с псом и не вернулась: девятилетняя девочка пропала в Смоленске