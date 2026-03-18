Родителей-извергов арестовали за наказание острым соусом

Американская пара из Флориды предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетней дочерью, которую они заставляли пить острый соус в качестве наказания за ложь, сообщает New York Post. Инцидент произошел в семье 37-летней Эшли Элдридж и 38-летнего Роберта Элдриджа.

Девочка рассказала полиции, что мать поила ее «домашним острым соусом» из красного перца, лука и масла, если подозревала во лжи. Ребенок жаловался на аллергию, смесь вызывала сильную боль в животе и рвоту. Когда дочь отказывалась пить, мать зажимала ей нос. Такое происходило не меньше 10 раз.

Кроме того, девочку регулярно избивали ремнем и деревянной ложкой. В одном случае она получила около 15 ударов рукой. Медики зафиксировали у ребенка множественные синяки и следы побоев.

На допросе мать призналась, что использовала соус, а отец подтвердил это и добавил, что бил дочь ремнем «в воспитательных целях». Обоих арестовали и поместили в тюрьму округа. Суд назначен на 7 апреля.

Ранее в Сети появилось видео из школы в Артеме, на котором учительница заклеивает скотчем рот одного ученика и бьет стулом другого. Кадры с камер наблюдения, запечатлевшие инцидент, стали поводом для проверки прокуратуры Приморского края.