Финэксперт дал советы, как уберечь детей от вовлечения в мошенничество Финэксперт Дмитрий Модель: детям нужно напоминать о последствиях мошенничества

Родителям нужно периодически напоминать детям о последствиях участия в мошеннических схемах, посоветовал в беседе с KP.RU финансовый эксперт Дмитрий Модель. Кроме того, взрослым важно выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы он не боялся признаться в чем-либо.

Дети должны понимать, что, даже если они уже начали взаимодействие с преступниками, их не осудят и не накажут, объяснил Модель. Мошенники часто давят именно на страх и стыд ребенка, запугивая его фразами по типу «Молчи, а то родители прибьют». Поэтому так важно донести до него, что семья всегда поможет в трудной ситуации.

Эксперт добавил, что во время обсуждения с детьми последствий мошенничества важно использовать не общие формулировки, а конкретные факты. Например, можно показать им реальные новости о том, как судят подростков, или привести конкретные цифры: длительность тюремного срока, размера штрафа и другого. Наконец, Модель порекомендовал подключить технический контроль за картой ребенка и напоминать ему о базовых, но надежных правилах безопасности.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что разговоры с сотрудниками полиции помогут предотвратить диверсионные действия среди детей. По его словам, молодому поколению необходимо доступно разъяснять, к каким серьезным последствиям может привести терроризм.