26 мая 2026 в 11:44

Россиянка таинственно исчезла с пятью детьми

Мать с пятью детьми ищут месяц в Амурской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительницу Амурской области Ольгу Кочергину с пятью детьми ищут месяц, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Женщину в последний раз видели 30 апреля, однако к волонтерам информация поступила только сегодня, 26 мая.

Кочергина вместе с малышами от двух до семи лет ушла из квартиры на улице Чайковского в Благовещенске и не вернулась. Родственники написали заявление в полицию. Сейчас в городе собирается поисковая группа. Отмечается, что женщина может находиться в любом населенном пункте региона.

Ранее стало известно, что в Южной Осетии продолжаются поиски гражданки России Анны Тыц, которая упала в горную реку и пропала без вести. В спасательной операции задействовали более 200 сотрудников МЧС, МВД и Министерства обороны республики, а также беспилотники.

Между тем друзья пропавшего в Москве стримера Ивана Insider (настоящее имя — Иван Андреев) связали его исчезновение с возможным похищением. Коллеги блогера считают, что Ивана могли похитить из-за его криптобизнеса. Друзья утверждают, что в день пропажи у Ивана была запланировала встреча, а после нее он должен был улететь в Сербию.

