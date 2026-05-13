Воспитательница «заминировала» детский сад, чтобы уйти домой пораньше В Благовещенске воспитательница устроила ложное минирование детского сада

В Благовещенске воспитательница детского сада решила уйти с работы пораньше и для этого устроила ложное минирование, сообщает Telegram-канал «112». Женщина вставила чужую SIM-карту в телефон, зарегистрировалась в мессенджере под ником «Твоя судьба» и отправила коллеге сообщения: «Заминировано», «Осталось 45 минут».

Правда, адрес злоумышленница указала неверно, однако персонал испугался и вызвал полицию. Сад оперативно эвакуировали, а сама воспитательница отправилась домой раньше времени.

Правоохранители быстро вычислили нарушительницу. Суд назначил ей штраф в размере 100 рублей, а мобильный телефон, с помощью которого были отправлены ложные сообщения, конфисковали.

Ранее в России под запрет попали интернет-ресурсы, распространявшие подробные инструкции по сваттингу — организации заведомо ложных вызовов экстренных служб. Обнаруженные правоохранителями сайты обучали пользователей методам телефонного терроризма и способам обхода блокировок при подаче фейковых сигналов.